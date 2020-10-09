Луческу сравнил Роналду с Марадоной

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым команде предстоит встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.



«Он как Марадона – накладывает свой отпечаток на команды, в которых играет. Встречаться с ним всегда волнительно, потому что он любит забивать и обладает уникальной целеустремлённостью. Мы постараемся ограничить его командными действиями. Проблема в том, что у «Ювентуса» есть и другие игроки – такие, как Дибала, Мората, Кулусевски и Кьеза», — цитирует Луческу Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



Напомним, помимо «Ювентуса» соперниками киевского «Динамо» в группе Лиги чемпионов станут «Барселона» и «Ференцварош».

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