Бувач: переговоры по новому тренеру «Динамо» в завершающей стадии

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал процесс поиска нового главного тренера.



«Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры ещё идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы всё объявим.



Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имён, разумеется, я называть не буду.



При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт», — цитирует Бувача Sport24.



Напомним, основными претендентами на пост главного тренера «Динамо» являются Курбан Бердыев, Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.

Бердыев и Шварц — основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»