Бувач: переговоры по новому тренеру «Динамо» в завершающей стадии
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал процесс поиска нового главного тренера.
«Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры ещё идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы всё объявим.
Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имён, разумеется, я называть не буду.
При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт», — цитирует Бувача Sport24.
Напомним, основными претендентами на пост главного тренера «Динамо» являются Курбан Бердыев, Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.
Бердыев и Шварц — основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»
- 9 октября 2020
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:12
-
11:28
-
11:27
-
11:05
-
10:43
-
10:27
-
10:13
-
09:58
-
09:57
-
09:44
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
06:16
-
05:41
-
05:29
-
04:14
-
03:49
-
03:31
-
03:16
-
02:51
-
02:40
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:14
- 8 октября 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:39
Партнерский контент