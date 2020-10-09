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Бувач: переговоры по новому тренеру «Динамо» в завершающей стадии

Бувач: переговоры по новому тренеру «Динамо» в завершающей стадии
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал процесс поиска нового главного тренера.

«Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры ещё идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы всё объявим.

Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имён, разумеется, я называть не буду.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт», — цитирует Бувача Sport24.

Напомним, основными претендентами на пост главного тренера «Динамо» являются Курбан Бердыев, Сандро Шварц и Валерьен Исмаэль.

Бердыев и Шварц — основные кандидаты на пост главного тренера «Динамо»
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