«Тамбов» расстался с двумя футболистами, пришедшими в клуб летом

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил об уходе сразу двух футболистов. Команду покинули украинский полузащитник Виталий Балашов и российский защитник Александр Головня.



«Коллектив футбольного клуба «Тамбов» благодарит игроков за сотрудничество и желает им успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится в сообщении тамбовчан.



29-летний Балашов перешёл в «Тамбов» минувшим летом и в нынешнем сезоне принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. 21-летний Головня в летнее межсезонье был арендован у «Родины», а в этом розыгрыше чемпионата России провёл 1 встречу.



«Тамбов», набрав 8 очков в 10 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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