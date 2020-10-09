Уссама Идрисси: «Севилья» — это идеальное место для меня

Марокканский нападающий «Севильи» Уссама Идрисси поделился первыми впечатлениями от работы в новом клубе и ожиданиями на сезон.



«В футболе всегда есть шанс, всё возможно.



У нас есть хорошие игроки, мы очень много тренируемся. Сезон будет тяжёлым, в Испании много хороших команд. Мы должны уважать их и стараться выиграть все наши матчи. Это то, чего хотят футболисты. Так что мы должны двигаться шаг за шагом. Посмотрим, куда это нас приведёт.



«Севилья» – большой клуб, Ла Лига – отличный турнир. Хороший, техничный футбол. У нас прекрасный тренер и персонал, великолепные условия. Это идеальное место для меня, чтобы развиваться и стать лучше», – цитирует Идрисси Goal.

24-летний игрок не успел провести за «Севилью» ни одного матча.