Уссама Идрисси: «Севилья» — это идеальное место для меня
Марокканский нападающий «Севильи» Уссама Идрисси поделился первыми впечатлениями от работы в новом клубе и ожиданиями на сезон.
«В футболе всегда есть шанс, всё возможно.
У нас есть хорошие игроки, мы очень много тренируемся. Сезон будет тяжёлым, в Испании много хороших команд. Мы должны уважать их и стараться выиграть все наши матчи. Это то, чего хотят футболисты. Так что мы должны двигаться шаг за шагом. Посмотрим, куда это нас приведёт.
«Севилья» – большой клуб, Ла Лига – отличный турнир. Хороший, техничный футбол. У нас прекрасный тренер и персонал, великолепные условия. Это идеальное место для меня, чтобы развиваться и стать лучше», – цитирует Идрисси Goal.
24-летний игрок не успел провести за «Севилью» ни одного матча.
«Севилья» купила нападающего сборной Марокко
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