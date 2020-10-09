«Сочи» и «Урал» интересуются полузащитником датского «Хобро» Бабаяном

Ряд клубов Российской Премьер-Лиги рассматривают левого вингера сборной Армении и датского «Хобро» Эдгара Бабаяна как альтернативу более дорогим игрокам с российским паспортом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
«С недавних пор армянские игроки не считаются легионерами в России. Бабаян не горит желанием выступать во втором дивизионе Дании и попросил руководство клуба найти ему новую команду. Ранее игроком интересовался «Сочи», а «Урал» даже вступал в переговоры с агентами футболиста», — сказал источник «Чемпионату».
Бабаян перешёл в «Хобро» летом 2017 года из другого датского клуба «Рандерс». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах датской Суперлиги, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. В нынешнем розыгрыше первенства на счету Эдгара 1 встреча, в которой футболист сумел забил один гол.
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