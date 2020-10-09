Костевич появится в расположении киевского «Динамо» 9 октября

9 октября в Киев приедет защитник Владимир Костевич, выступавший за польский «Лех». Украинец подписал с «Динамо» контракт на три года и уже заявлен за команду Мирчи Луческу в УПЛ и на Лигу чемпионов, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Киевское «Динамо» на днях возобновит тренировочный процесс после короткого мини-отпуска, который был предоставлен команде из-за игр национальных сборных. В скором времени присоединятся к «Динамо» и три новичка, которых киевляне подписали в нынешнее межсезонье.



В августе Владимир Костевич подписал с «Динамо» предварительный контракт и мог начать выступать за киевлян с января 2021 года, после истечения соглашения с «Лехом». Однако клубы договорились, что защитник продолжит свою карьеру в «Динамо» уже в октябре. До «Леха» Костевич защищал цвета львовских «Карпат», есть в его активе и выступления за молодёжную сборную Украины.