Кэхилл: у Катара огромный футбольный прогресс – тренирует Хави, молодые таланты

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал о своём участии в футбольном развитии Катара.
«Последние два года я езжу в Катар на неделю раз в месяц. Утром сажусь в самолёт и через шесть часов уже на месте: никакого джетлага, как в Австралии, и никакой разницы в 24 часа (шучу). Мне нравится тренировать, ездить с ребятами на турниры, развивать молодёжь – в общем, помогать своими знаниями стране, которая много думает о футболе.
Для Австралии победа в Кубке Азии – это как выиграть чемпионат мира. Представьте тогда, что победа значит для Катара, который в 600 раз меньше Австралии. И Катар выиграл Кубок Азии в 2019 году! У них прекрасный тренер (до главной и юношеских сборных Катара испанец Феликс Санчес Бас тренировал юношей «Барселоны». – Прим. «Чемпионата»), сильная лига, где один из клубов тренирует Хави, молодые таланты. Футбольный прогресс огромный. Задача Катара на чемпионате мира – достойно выступить в группе и максимально кайфануть от домашнего чемпионата мира.
А ещё в Катаре красота и полно досуга. С женой и детьми я хожу на пляж, по музеям и в торговые центры. Сафари по пустыне! Ты ездишь на джипах или квадроциклах по песчаным холмам, вверх и вниз. Потом возвращаешься на побережье, купаешься в бассейне, играешь в гольф и футбол, скачешь на лошади. Рядом звуки музыки, восточная еда. В Катаре миллион вещей для досуга и сносит крышу от красоты», — сказал Кэхилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Кэхилл – лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 голов), второй по количеству матчей (у Тима – 108, у Марка Шварцера – 109) и автор первого гола сборной на чемпионатах мира в XXI веке.
- 9 октября 2020
-
15:32
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:34
-
14:25
-
14:25
-
13:55
-
13:47
-
13:43
-
13:37
-
13:19
-
13:04
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:12
-
11:28
-
11:27
-
11:05
-
10:43
-
10:27
-
10:13
-
09:58
-
09:57
-
09:44
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
06:16
-
05:41
-
05:29