Кэхилл: у Катара огромный футбольный прогресс – тренирует Хави, молодые таланты

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал о своём участии в футбольном развитии Катара.



«Последние два года я езжу в Катар на неделю раз в месяц. Утром сажусь в самолёт и через шесть часов уже на месте: никакого джетлага, как в Австралии, и никакой разницы в 24 часа (шучу). Мне нравится тренировать, ездить с ребятами на турниры, развивать молодёжь – в общем, помогать своими знаниями стране, которая много думает о футболе.



Для Австралии победа в Кубке Азии – это как выиграть чемпионат мира. Представьте тогда, что победа значит для Катара, который в 600 раз меньше Австралии. И Катар выиграл Кубок Азии в 2019 году! У них прекрасный тренер (до главной и юношеских сборных Катара испанец Феликс Санчес Бас тренировал юношей «Барселоны». – Прим. «Чемпионата»), сильная лига, где один из клубов тренирует Хави, молодые таланты. Футбольный прогресс огромный. Задача Катара на чемпионате мира – достойно выступить в группе и максимально кайфануть от домашнего чемпионата мира.



А ещё в Катаре красота и полно досуга. С женой и детьми я хожу на пляж, по музеям и в торговые центры. Сафари по пустыне! Ты ездишь на джипах или квадроциклах по песчаным холмам, вверх и вниз. Потом возвращаешься на побережье, купаешься в бассейне, играешь в гольф и футбол, скачешь на лошади. Рядом звуки музыки, восточная еда. В Катаре миллион вещей для досуга и сносит крышу от красоты», — сказал Кэхилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.



Кэхилл – лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 голов), второй по количеству матчей (у Тима – 108, у Марка Шварцера – 109) и автор первого гола сборной на чемпионатах мира в XXI веке.

Тревел-интервью с Тимом Кэхиллом – про Индию, кенгуру, кухню Самоа и работу в Катаре Легенда «Эвертона» вспоминает Гуса и говорит, что Билялетдинов – весельчак.