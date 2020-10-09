Мурзагулов: финансирование «Уфы» восстановилось, будем брать готовых игроков

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных планах команды.



«Нам нужно баланс опытных и молодых игроков восстанавливать. Сейчас у нас восстановилось финансирование. И мы возьмём таких футболистов, которые вернут в раздевалку состояние ответственности за результат. Футбол так работает, что в команде должен быть баланс. Поэтому и не бывает успешных команд, которые, как мы, состояли бы в значительной степени из молодёжи.



Мы будем покупать готовых игроков. У нас в республике восстановились экономические показатели. Значительные средства были потрачены на меры поддержания экономики Башкортостана в период пандемии. Понятно, что футбол очень важен для имиджа республики, повышения инвестиционного потенциала, но мы понимаем, что у предприятий Башкирии были и другие насущные задачи в период пандемии.



Честно говоря, «Уфа» жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ. Сейчас мы этот период перетерпели. Я благодарен всем, кто помог возобновить финансирование. С деньгами, которые были, до сентября продержаться в Премьер-Лиге было невозможно», — цитирует Мурзагулова телекомпания «Новый Век».

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