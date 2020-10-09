«Крылья Советов» на выезде разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ

В 14-м туре Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Крылья Советов». Матч прошёл на стадионе «Текстильщик» в Иваново и завершился со счётом 0:3.



Главным героем встречи стал нападающий гостей Иван Сергеев, забивший все три мяча своей команды. Он отличился на 43-й, 54-й и 65-й минутах. Последний гол стал для него уже 10-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, он возглавил список лучших бомбардиров соревнований.



«Крылья Советов», набрав 29 очков, поднялись на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарская команда по дополнительным показателям опережает «Оренбург», сыгравший на один матч меньше. Также по итогам тура обойти «Крылья» всё ещё могут «Спартак-2» и «Нижний Новгород». «Текстильщик» (16) располагается на 15-й строчке.