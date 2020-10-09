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«Крылья Советов» на выезде разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ

«Крылья Советов» на выезде разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 14-м туре Футбольной национальной лиги «Текстильщик» принимал «Крылья Советов». Матч прошёл на стадионе «Текстильщик» в Иваново и завершился со счётом 0:3.

Главным героем встречи стал нападающий гостей Иван Сергеев, забивший все три мяча своей команды. Он отличился на 43-й, 54-й и 65-й минутах. Последний гол стал для него уже 10-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, он возглавил список лучших бомбардиров соревнований.

«Крылья Советов», набрав 29 очков, поднялись на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарская команда по дополнительным показателям опережает «Оренбург», сыгравший на один матч меньше. Также по итогам тура обойти «Крылья» всё ещё могут «Спартак-2» и «Нижний Новгород». «Текстильщик» (16) располагается на 15-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
09 октября 2020, пятница. 14:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 3
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 43'   0:2 Сергеев – 54'   0:3 Сергеев – 65'
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