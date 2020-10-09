«Оренбург» и «Чайка» обменялись футболистами

«Оренбург» и «Чайка» договорились об обмене полузащитника Артёма Кулишева на Максима Палиенко, сообщает пресс-служба команды из Оренбурга.
Артём Кулишев является воспитанником «Ростова». Также полузащитник выступал за «Витязь», «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Оренбург». 27-летний игрок за карьеру провёл 131 матч, забил 43 гол и отдал 17 результативных передач. В сезоне-2020/2021 Кулишев сыграл девять встреч, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Артёма в € 700 тыс.
Палиенко выступал за «Крылья Советов», «Зенит», «Тосно», «Нижний Новгород» и «Чайку». Привлекался в молодёжную сборную России. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 12 матчей и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Максима в € 750 тыс.
- 9 октября 2020
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