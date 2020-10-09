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Россия U21 — Эстония U21: стартовые составы на матч отбора Евро-2021

Россия U21 — Эстония U21: стартовые составы на матч отбора Евро-2021
Футбол / Прочие турниры 0

Стали известны стартовые составы молодёжных сборных России и Эстонии на матч отборочного турнира Евро-2021.

Россия: Сафонов, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Кучаев, Обляков, Глебов, Лесовой, Грулёв, Чалов.

Запасные: Максименко, Калугин, Татаев, Круговой, Магкеев, Уткин, Сулейманов, Макаров, Игнатьев.

Эстония: Валлнер, Сеппик, Рейнкорт, Мийл, Ульянов, Пярн, Ярвисте, Саар, Каск, Виллота, Вяля.

Запасные: Лапа, Роосалу, Маанас, Ыйгус, Эйно, Мяннилаан, Соомре, Реймаа, Комиссаров.

Встреча предварительного турнира чемпионата Европы – 2021 среди команд U21 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее молодёжки России и Эстонии встречались трижды – два раза в квалификации Евро-2015 (1:0, 2:1) и один раз в нынешнем отборочном цикле (5:0).

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