«Динамо» согласовало условия контракта со Шварцем

«Динамо» достигло принципиального согласия по назначению немецкого специалиста Сандро Шварца главным тренером команды. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в «Динамо».

«Бувачу удалось убедить главных людей «Динамо» выбрать его кандидатуру, а не кандидатуру Бердыева, которую активно рассматривало высшее руководство клуба. Все детали контракта Шварца согласованы», — сказал источник «Чемпионату».

Собеседник в клубе подчеркнул, что контракт пока не подписан, но стороны достигли устной договорённости. «Ожидаем скорого подписания соглашения», — добавил собеседник в «Динамо».



29 сентября «Динамо» уволило Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление. Ранее «Динамо» под руководством Новикова вылетело из квалификации Лиги Европы, потерпев поражение от «Локомотива» из Тбилиси (1:2).



Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий. Он готовил команду к матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

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Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер, Шварц также возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.