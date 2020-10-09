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«Оренбург» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче ФНЛ

«Оренбург» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» поделил очки со «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

«Оренбург» открыл счёт уже на 8-й минуте встречи — отличился Алексей Миронов. Спустя 5 минут Кирилл Большаков сравнял счёт. Во втором тайме Алексей Скворцов вновь вывел оренбургскую команду вперёд. Однако на 83-й минуте «СКА-Хабаровск» снова отыгрался — забил Дмитрий Барков.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Ему помогали Владислав Назаров и Артём Перов. Резервный арбитр — Кирилл Силантьев.

«Оренбург» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче ФНЛ. Команда лидирует в турнирной таблице лиги, набрав 30 очков в 14 матчах. «СКА-Хабаровск» (18) на 12-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
09 октября 2020, пятница. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Миронов – 8'   1:1 Большаков – 13'   2:1 Скворцов – 57'   2:2 Барков – 83'
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