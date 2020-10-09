«Оренбург» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче ФНЛ

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» поделил очки со «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:2.

«Оренбург» открыл счёт уже на 8-й минуте встречи — отличился Алексей Миронов. Спустя 5 минут Кирилл Большаков сравнял счёт. Во втором тайме Алексей Скворцов вновь вывел оренбургскую команду вперёд. Однако на 83-й минуте «СКА-Хабаровск» снова отыгрался — забил Дмитрий Барков.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Ему помогали Владислав Назаров и Артём Перов. Резервный арбитр — Кирилл Силантьев.

«Оренбург» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче ФНЛ. Команда лидирует в турнирной таблице лиги, набрав 30 очков в 14 матчах. «СКА-Хабаровск» (18) на 12-м месте.