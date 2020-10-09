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Газизов: Соболев доказывает, что не зря вызывается в сборную России

Газизов: Соболев доказывает, что не зря вызывается в сборную России
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче со Швецией (1:2), а также отметил дебют нападающего красно-белых Александра Соболева, который забил гол.

«Я видел динамику, видел, что хотел главный тренер сборной. В таких матчах больше смотрят не на результат, а на другие аспекты. По крайней мере я их увидел. Чего ждать от следующих матчей? Мы должны всегда верить в Станислава Саламовича и наших ребят, у меня сомнений в сборной России и её тренерском штабе нет никаких.

Соболев молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком», — цитирует Газизова ТАСС.

Соболев заменил капитана сборной Артёма Дзюбу после первого тайма. Форвард забил гол в добавленное время, установив итоговый счёт.

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