Министр спорта России выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной вакцинации футболистов от коронавирусной инфекции.

«Либо мы надеемся на судьбу: авось пронесёт, либо давайте соблюдать социальную дистанцию. Наверное, лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем сидеть около телевизора. Насколько справедливо штрафовать клубы? Давайте уважать закон. Если люди будут нарушать, потери будут ещё больше.

Всех футболистов нужно вакцинировать? Я за вакцинацию. Это единственная возможность блокировать возможность заболеть. Как только будет возможно, максимальное число людей должно быть вакцинировано", — сказал Матыцин в эфире радио «Комсомольская правда».

Матыцин ранее заявил, что не считает нужным возвращать ограничения при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом.