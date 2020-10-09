Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Министр спорта России выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса

Министр спорта России выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной вакцинации футболистов от коронавирусной инфекции.

«Либо мы надеемся на судьбу: авось пронесёт, либо давайте соблюдать социальную дистанцию. Наверное, лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем сидеть около телевизора. Насколько справедливо штрафовать клубы? Давайте уважать закон. Если люди будут нарушать, потери будут ещё больше.

Всех футболистов нужно вакцинировать? Я за вакцинацию. Это единственная возможность блокировать возможность заболеть. Как только будет возможно, максимальное число людей должно быть вакцинировано", — сказал Матыцин в эфире радио «Комсомольская правда».

Матыцин ранее заявил, что не считает нужным возвращать ограничения при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом.

Матыцин: нет необходимости возвращать ограничения при проведении спортивных соревнований
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020