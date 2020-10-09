Министр спорта России выступил за вакцинацию футболистов от коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной вакцинации футболистов от коронавирусной инфекции.
«Либо мы надеемся на судьбу: авось пронесёт, либо давайте соблюдать социальную дистанцию. Наверное, лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем сидеть около телевизора. Насколько справедливо штрафовать клубы? Давайте уважать закон. Если люди будут нарушать, потери будут ещё больше.
Всех футболистов нужно вакцинировать? Я за вакцинацию. Это единственная возможность блокировать возможность заболеть. Как только будет возможно, максимальное число людей должно быть вакцинировано", — сказал Матыцин в эфире радио «Комсомольская правда».
Матыцин ранее заявил, что не считает нужным возвращать ограничения при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом.
- 9 октября 2020
-
20:12
-
20:10
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
18:56
-
18:35
-
18:18
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:38
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:21
-
16:12
-
16:07
-
15:58
-
15:32
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:34
-
14:25
-
14:25