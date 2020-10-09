Сутормин: Щетинин с нами не тренировался, но многие в «Зените» отмечают его

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о тренировках команды в отсутствие футболистов, вызванных в сборные.
«После матча со «Спартаком» остался в Москве. Наконец-то удалось повидаться с родственниками и друзьями. Плюс за время долгого отсутствия накопились кое-какие бытовые дела, нужно было решить их. В общем, выходные провёл отлично. После этого команда собралась в Санкт-Петербурге, сейчас уже тренируемся в ежедневном режиме.
Отличаются ли как-то тренировки в связи с отсутствием «сборников»? Я бы не сказал. Работаем по обычному графику, всё привычно. Единственное, в такие дни к работе с первой командой привлекается чуть больше молодых игроков, но это опять же нормальная практика, так происходит всегда. Кто выделяется из молодёжи? В принципе все ребята стараются, работают на максимуме. Это и Шамкин, и Прохин, и Мусаев. Думаю, у них хорошие перспективы. Можно выделить ещё Кирилла Щетинина, который сейчас находится в расположении сборной России своего возраста. Он с нами пока не тренировался, но многие в «Зените» отмечают его", — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
18-летний Щетинин прошлым летом перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива». Также в прошлом году он был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
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