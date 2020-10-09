«Реал» рассматривает хавбека «Ренна» Камавинжа вместо Погба

Мадридский «Реал» намерен подписать полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавинжа вместо хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает AS.
По информации источника, «сливочные» полностью исключили возможность подписания игрока манкунианцев. Погба может продлить контракт с клубом после окончания соглашения в 2021 году, а также имеет зарплату более € 15 млн, которая является для «Реала» слишком высокой.
В Мадриде также нацелены на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в 2021 году и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в 2022 году, когда соглашение Карима Бензема с «Реалом» подойдёт к концу.
Летом сообщалось, что «Реал» возобновил интерес к Полю Погба. В прошлой кампании Поль в 16 матчах английской Премьер-лиги записал в актив 4 результативные передачи и 1 мяч.
- 9 октября 2020
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