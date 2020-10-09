Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» рассматривает хавбека «Ренна» Камавинжа вместо Погба

«Реал» рассматривает хавбека «Ренна» Камавинжа вместо Погба
Футбол / Англия 0

Мадридский «Реал» намерен подписать полузащитника «Ренна» Эдуарду Камавинжа вместо хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» полностью исключили возможность подписания игрока манкунианцев. Погба может продлить контракт с клубом после окончания соглашения в 2021 году, а также имеет зарплату более € 15 млн, которая является для «Реала» слишком высокой.

В Мадриде также нацелены на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в 2021 году и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в 2022 году, когда соглашение Карима Бензема с «Реалом» подойдёт к концу.

Летом сообщалось, что «Реал» возобновил интерес к Полю Погба. В прошлой кампании Поль в 16 матчах английской Премьер-лиги записал в актив 4 результативные передачи и 1 мяч.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020