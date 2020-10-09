Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию

Молодёжная сборная России принимала молодёжную сборную Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Первый гол был забит уже на 8-й минуте. Грулёв головой сделал скидку во вратарскую, где игрок гостей Виллота влез в эпизод, срезав мяч в свои ворота. Через пять минут россияне удвоили преимущество, хорошим ударом ворота эстонцев поразил Кучаев. На 21-й минуте счёт до разгромного довёл Чалов, реализовав пенальти. На 40-й минуте Фёдор оформил дубль с передачи Тикнизяна.



Во втором тайме на 77-й минуте Игнатьев не реализовал пенальти. Итоговый счёт — 4:0.



Таким образом, молодёжная сборная России укрепила лидерство в турнирной таблице, заработав 20 очков в 9 турах. У сборной Польши, которая располагается на втором месте, 16 очков и матч в запасе.