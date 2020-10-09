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Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию

Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию
Футбол / Прочие турниры 0

Молодёжная сборная России принимала молодёжную сборную Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Первый гол был забит уже на 8-й минуте. Грулёв головой сделал скидку во вратарскую, где игрок гостей Виллота влез в эпизод, срезав мяч в свои ворота. Через пять минут россияне удвоили преимущество, хорошим ударом ворота эстонцев поразил Кучаев. На 21-й минуте счёт до разгромного довёл Чалов, реализовав пенальти. На 40-й минуте Фёдор оформил дубль с передачи Тикнизяна.

Во втором тайме на 77-й минуте Игнатьев не реализовал пенальти. Итоговый счёт — 4:0.

Таким образом, молодёжная сборная России укрепила лидерство в турнирной таблице, заработав 20 очков в 9 турах. У сборной Польши, которая располагается на втором месте, 16 очков и матч в запасе.

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 1-й тур
09 октября 2020, пятница. 18:00 МСК
Россия U21
Окончен
4 : 0
Эстония U21
1:0 Виллота – 8' (автогол)   2:0 Кучаев – 13'   3:0 Чалов – 21' (пен)   4:0 Чалов – 40'
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