Андрей Воронин может стать помощником Шварца в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Воронин может стать ассистентом Сандро Шварца в стане бело-голубых, сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.



Будучи футболистом, Воронин вместе с немецким специалистом выступал за «Майнц» с 2000 по 2003 год.



«В начале года Воронин поспособствовал переходу в „Динамо“ спортивного директора Желько Бувача. Шварц, как легко догадаться, — выбор именно Бувача, также работавшего в „Майнце", — написал Арустамян.



Украинский экс-игрок бело-голубых защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». В составе бело-голубых — финалист Кубка России. Выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины вызывался с 2002 по 2012 год.