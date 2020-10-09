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Молодёжная сборная России показала фото из победной раздевалки после 4:0 с Эстонией

Молодёжная сборная России показала фото из победной раздевалки после 4:0 с Эстонией
Футбол / Прочие турниры 0

Пресс-служба сборной России опубликовала в «Инстаграме» фото из раздевалки молодёжной команды после победы над Эстонией (4:0).

«Кадр дня. Когда до выхода молодёжки на Евро-2021 осталось совсем немного», — говорится в сообщении телеграм-канала сборной России.

Молодёжная сборная России принимала молодёжную сборную Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Первый гол был забит уже на 8-й минуте — Грулёв головой сделал скидку во вратарскую, где игрок гостей Виллота влез в эпизод, срезав мяч в свои ворота. Через пять минут россияне удвоили преимущество — хорошим ударом ворота эстонцев поразил Кучаев. На 21-й минуте счёт до разгромного довёл Чалов, реализовав пенальти. На 40-й минуте Фёдор оформил дубль с передачи Тикнизяна.

Таким образом, молодёжная сборная России, заработав в 9 турах 20 очков, укрепила лидерство в турнирной таблице. У сборной Польши, которая располагается на втором месте, 16 очков и матч в запасе.

Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию
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