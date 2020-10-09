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В «Наполи» нет новых случаев заражения коронавирусом

В «Наполи» нет новых случаев заражения коронавирусом
Футбол / Италия 0

Сегодня, 9 октября, «Наполи» объявил об отсутствии новых заражённых COVID-19 среди футболистов команды.

«Все мазки, которые были взяты сегодня утром у футболистов главной команды, отрицательные. Осталось обработать анализы членов медперсонала», — написала пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере».

Напомним, юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча минувшего тура с «Ювентусом» из-за отсутствия разрешения местного органа здравоохранения на вылет из Неаполя после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом». Встреча состоялась, однако неаполитанцы на матч не прибыли.

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