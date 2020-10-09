Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

России U21 достаточно обыграть Латвию для выхода на Евро после победы Сербии над Польшей

России U21 достаточно обыграть Латвию для выхода на Евро после победы Сербии над Польшей
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2021 молодёжная сборная Сербии одержала победу над сборной Польши. Встреча проходила на стадионе Металац в Горни-Милановаце и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил полузащитник «Црвены Звезды» Велько Николич.

Молодёжная сборная Сербии, набрав 11 очков, занимает 4-е место в группе 5 отборочного турнира. Польша (16) — на втором месте в группе.

Благодаря победе сборной Сербии российской молодёжке, чтобы напрямую выйти на Евро-2021, нужно обыграть в последнем матче сборную Латвии. Если сборная Польши, которой осталось сыграть два матча, потеряет очки, российская команда выйдет на Евро при любом результате матча с латышами.

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 1-й тур
09 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Сербия U21
Окончен
1 : 0
Польша U21
1:0 Николич – 11'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020