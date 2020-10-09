России U21 достаточно обыграть Латвию для выхода на Евро после победы Сербии над Польшей
В матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2021 молодёжная сборная Сербии одержала победу над сборной Польши. Встреча проходила на стадионе Металац в Горни-Милановаце и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил полузащитник «Црвены Звезды» Велько Николич.
Молодёжная сборная Сербии, набрав 11 очков, занимает 4-е место в группе 5 отборочного турнира. Польша (16) — на втором месте в группе.
Благодаря победе сборной Сербии российской молодёжке, чтобы напрямую выйти на Евро-2021, нужно обыграть в последнем матче сборную Латвии. Если сборная Польши, которой осталось сыграть два матча, потеряет очки, российская команда выйдет на Евро при любом результате матча с латышами.
- 9 октября 2020
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