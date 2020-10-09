«Это мечта моего детства». Сафонов — о вызове в сборную

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал первый вызов в сборную России.



«Приехал на базу после матча со сборной Эстонии. Ко мне подошли и сказали собирать вещи, готовиться переезжать. По выражению лица понял, что не шутят. Пошёл собирать вещи, через пять минут я уже здесь.



Эмоции? Это мечта детства, поэтому только положительные эмоции. Ни разу в истории сборной России на поле не выходил человек с именем Матвей? Всё бывает в первый раз», — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной.



У Сафонова это первый вызов в сборную России. 21-летний голкипер провёл за молодёжную команду 10 матчей (8 — всухую).



Было объявлено, что у голкипера «Локомотива» Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время игроки изолированы. В сборную был вызван защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.