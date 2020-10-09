Губерниев — о Сафонове: блестящий вратарь. Скоро будет номер один

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вызове голкипера «Краснодара» и молодёжной сборной России Матвея Сафонова в главную национальную команду.

«Сафонова вызвали в сборную! Матвей — блестящий вратарь, скоро будет номер один! Вперёд!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

У Сафонова это первый вызов в сборную России. 21-летний голкипер провёл за молодёжную команду 10 матчей (8 — всухую).



Было объявлено, что у голкипера «Локомотива» Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время игроки изолированы. В сборную России, помимо Сафонова, был вызван защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.