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«Милан» закончил минувший сезон с рекордными финансовыми убытками

«Милан» закончил минувший сезон с рекордными финансовыми убытками
Футбол / Италия 0

«Милан» на своём официальном сайте сообщил, что закончил сезон-2019/2020 с рекордными финансовыми убытками.

«Футбольный сезон серьёзно пострадал от пандемии коронавируса, что оказало негативное влияние на финансовые показатели клуба, который уже страдал из-за долгов, причинённых предыдущими владельцами. В результате „Милан“ зарегистрировал чистый убыток за год в размере около € 195 млн. Такие цифры можно назвать соответствующими ожиданиям клуба», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Милан», набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата нынешнего сезона. Лидером Серии А является «Аталанта» (9), которая обходит миланский клуб по дополнительным показателям.

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