Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» отправила посылки со спортивной формой фанатам в Армении

«Рома» отправила посылки со спортивной формой фанатам в Армении
Футбол / Италия 0

Благотворительный фонд «Ромы» передал в Посольство Армении в Италии посылки с атрибутикой и спортивной одеждой для армянского фан-клуба команды, сообщается на сайте римлян.

В течение следующих нескольких дней посылки, содержащие форму и спортивное снаряжение, будут отправлены президенту фан-клуба «Ромы» Armenia Giallorossi. В составе 117 коробок есть тренировочная экипировка, толстовки, худи, футболки и другие предметы одежды.

«Оставив политику в стороне, фонд «Ромы» будет продолжать помогать фанатам клуба, которые больше всего в ней нуждаются, где бы они ни находились. Этим пожертвованием мы помогаем детям, женщинам и мужчинам, которые сейчас находятся в очень тяжёлых условиях», — сказал генеральный директор клуба Гвидо Фиенга.

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ранее призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Мхитарян призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020