«Рома» отправила посылки со спортивной формой фанатам в Армении

Благотворительный фонд «Ромы» передал в Посольство Армении в Италии посылки с атрибутикой и спортивной одеждой для армянского фан-клуба команды, сообщается на сайте римлян.

В течение следующих нескольких дней посылки, содержащие форму и спортивное снаряжение, будут отправлены президенту фан-клуба «Ромы» Armenia Giallorossi. В составе 117 коробок есть тренировочная экипировка, толстовки, худи, футболки и другие предметы одежды.



«Оставив политику в стороне, фонд «Ромы» будет продолжать помогать фанатам клуба, которые больше всего в ней нуждаются, где бы они ни находились. Этим пожертвованием мы помогаем детям, женщинам и мужчинам, которые сейчас находятся в очень тяжёлых условиях», — сказал генеральный директор клуба Гвидо Фиенга.

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ранее призвал международное сообщество остановить конфликт в Нагорном Карабахе.