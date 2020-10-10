«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с Доннаруммой

«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным источника, «Милан» готов предложить голкиперу заработную плату в размере € 7-8 млн за один сезон. Помимо этого сообщается, что агент футболиста Мино Райола хочет добиться, чтобы в контракт вратаря был включён пункт об отступных в размере € 30 млн.

«Милан» также ведёт переговоры о продлении контракта с Хаканом Чалханоглу, но по данным источника сторонам будет крайне сложно прийти к соглашению.

Джанлуиджи является воспитанником «Милана». Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 2021 года. За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году.