Раду сдал положительный тест на коронавирус и стал пятым заражённым игроком в «Интере»

Миланский «Интер» объявил об ещё одном случае коронавируса среди футболистов.

Сообщается, что положительный тест на COVID-19 сдал голкипер Йонуц Раду.

Таким образом, Раду стал пятым футболистом с положительным тестом на коронавруса. Ранее сообщалось о заражении Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини.

Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 17 октября. Миланский «Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Аталанта», в трёх встречах набравшая 9 очков.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 36 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей.