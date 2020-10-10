Клуб помешал бывшему футболисту «Зенита» вылететь в расположение своей сборной

Китайский клуб «Далянь Ифан» помещал своему нападающему Хосе Саломону Рондону прилететь в расположение национальной сборной Венесуэлы на матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает A Bola со ссылкой на Marca.
Сообщается, что 31-летний нападающий покупал билеты на несколько дней, но все они были заблокированы официальными лицами клуба.
Причиной такого решения было то, что если бы Рондон отправился в Венесуэлу, то ему грозила бы опасность того, что ему не позволят вернуться в Китай из-за мер сдерживания COVID-19, и клуб лишился бы ключевого нападающего на неопределённый срок.
Рондон перешёл в «Далянь Ифан» летом 2019 из «Вест Бромвича». Сумма трансфера составила € 18,27 млн. Контракт Рондона с «Далянь Ифан» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 10 млн. Ранее венесуэльский футболист защищал цвета «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Малаги», «Лас-Пальмаса» и «Арагуа». Российским болельщикам Рондон известен по выступлению за «Зенит» и «Рубин».
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