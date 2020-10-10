Конфликт Роналду с руководством «Юве» и немецкий специалист в «Динамо». Главное к утру

Скандал Криштиану Роналду с руководством «Ювентуса», немецкий специалист Сандро Шварц близок к завершению сделки с «Динамо» и трёхлетний контракт Антона Худобина с «Далласом» – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Роналду отказался от изоляции с партнёрами по «Ювентусу» и устроил скандал руководству.

2. «Динамо» согласовало условия контракта со Шварцем.

3. «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду.

4. Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн.

5. Трипл-дабл Батлера помог «Майами» спастись в концовке встречи с «Лейкерс» и продлить серию.

6. Новым главным тренером «Уфы» станет Рахимов.

7. Матвей Сафонов и Максим Беляев вызваны в сборную России.

8. Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию

9. Дубль Роберто Фирмино помог сборной Бразилии начать отборочный цикл с разгрома Боливии.