Конфликт Роналду с руководством «Юве» и немецкий специалист в «Динамо». Главное к утру

Скандал Криштиану Роналду с руководством «Ювентуса», немецкий специалист Сандро Шварц близок к завершению сделки с «Динамо» и трёхлетний контракт Антона Худобина с «Далласом» – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Роналду отказался от изоляции с партнёрами по «Ювентусу» и устроил скандал руководству.
2. «Динамо» согласовало условия контракта со Шварцем.
3. «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду.
4. Худобин подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 10 млн.
5. Трипл-дабл Батлера помог «Майами» спастись в концовке встречи с «Лейкерс» и продлить серию.
6. Новым главным тренером «Уфы» станет Рахимов.
7. Матвей Сафонов и Максим Беляев вызваны в сборную России.
8. Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию
9. Дубль Роберто Фирмино помог сборной Бразилии начать отборочный цикл с разгрома Боливии.
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