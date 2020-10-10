Экс-форвард «Арсенала» Бендтнер: хотел бы вернуться в прошлое и ударить себя молотком

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер признался, что жалеет об ошибках прошлого.



«Однажды проиграл £ 400 тыс. за 90 минут. Был слишком пьян, чтобы сидеть за столом в казино. У меня не осталось денег. Помню, как умудрился, шатаясь, добраться до туалета и умыть лицо. Потом отыскал банкомат, чтобы проверить счёт, — там оставалось ещё £ 30 тыс., и я продолжил играть.



В 30 лет меня исключили из сборной Дании. Чувствовал себя дерьмом, плакал. Хотел бы вернуться в прошлое и ударить себя молотком по голове. Дал ему понять, что у него есть возможности и он должен думать о чём-то действительно важном», — приводит слова Бендтнера The Guardian.



Родившийся в Копенгагене Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Вольфсбург». Выступал в составе национальной команды Дании с 2006 по 2018 год. В августе форвард стал игроком «Торнбю» из четвёртой лиги Дании.

Экс-форвард «Арсенала» Никлас Бендтнер с 19 лет проиграл в покер £ 6 млн