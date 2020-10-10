Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Чайка» объявила об уходе форварда Ильи Белоуса

«Чайка» объявила об уходе форварда Ильи Белоуса
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Чайка» объявила об уходе нападающего Ильи Белоуса. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Чайка» за то, как они меня приняли, как поддерживали наш клуб и продолжают это делать. Ещё хочу сказать спасибо руководству, администрации и тренерскому штабу за время, которое я провёл в команде. За то, что помогли мне развиться как футболисту. Футболистам хочу пожелать побольше побед и обойтись без травм. Жалко, что не выполнил поставленные перед собой цели. Важно, что удалось выиграть золотые медали. В любом случае у меня останутся только тёплые воспоминания», — отметил Белоус.

«Футбольный клуб «Чайка» благодарит Илью за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020