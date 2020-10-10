«Чайка» объявила об уходе форварда Ильи Белоуса

«Чайка» объявила об уходе нападающего Ильи Белоуса. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
«Хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Чайка» за то, как они меня приняли, как поддерживали наш клуб и продолжают это делать. Ещё хочу сказать спасибо руководству, администрации и тренерскому штабу за время, которое я провёл в команде. За то, что помогли мне развиться как футболисту. Футболистам хочу пожелать побольше побед и обойтись без травм. Жалко, что не выполнил поставленные перед собой цели. Важно, что удалось выиграть золотые медали. В любом случае у меня останутся только тёплые воспоминания», — отметил Белоус.
«Футбольный клуб «Чайка» благодарит Илью за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- 10 октября 2020
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