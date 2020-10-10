Рональд Куман: «Барселона» — лучшая команда в своей группе Лиги чемпионов
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил мнение, что каталонский клуб является лучшим в своей группе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Напомним, в группе G «Барселона» сыграет с «Ювентусом», киевским «Динамо» и «Ференцварошем».
«Это очень важный турнир. Теоретически, мы лучшие в своей группе, но это ещё нужно доказать. Начнём розыгрыш с домашнего матча с „Ференцварошем“, это важная встреча. Мы должны хорошо подготовиться и проанализировать игру соперников.
»Ювентус каждый год показывает, что у них сильная команда, с опытом и таким великим игроком, как Криштиану Роналду. У нас есть Пьянич, он может дать нам больше информации о своей бывшей команде", — приводит слова Кумана пресс-служба «Барселоны».
Куман: «Барселона» играет по схеме 4-2-3-1, потому что у нас нет вингеров
- 10 октября 2020
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