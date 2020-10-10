Аршавин: Черчесов опоздал ровно на год с этим приглашением Сафонова в сборную России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.



«Мы обсуждали, пока ехали сюда, что Станислав Саламович опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной. Думаю, ближайший матч отыграет Шунин, а во втором матче есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем чемпионате Европы", — цитирует Аршавина «Матч ТВ».



У Сафонова это первый вызов в сборную России. 21-летний голкипер провёл за молодёжную команду 10 матчей (8 — всухую).



Было объявлено, что у голкипера «Локомотива» Гильерме и защитника «Спартака» Георгия Джикии, прибывших в расположение национальной команды, тесты на коронавирус оказались сомнительными. В настоящее время игроки изолированы. В сборную был вызван защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.

Матвей Сафонов вызван в сборную России