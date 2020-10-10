Леонид Слуцкий: «Краснодар» подтвердил свой уровень в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ходе подготовки команды к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«После встречи с «Ахматом» футболисты получили четыре выходных, вчера собрались на базе, провели тренировку. В целом планируем очень продуктивно провести время, которое у нас есть до матча в Краснодаре. В воскресенье на один день слетаем в Екатеринбург на спарринг с «Уралом». В прошлую паузу на матчи сборных «Урал» приезжал к нам в Казань, тот контрольный матч получился очень продуктивным и информативным. Сейчас мы летим туда с определёнными задачами.



Понятно, мы отсматриваем матчи, которые они играют и в чемпионате, и в еврокубках. Уже говорил, что «Краснодар» является одним из лидеров нашего футбола, команда укомплектована игроками высокого уровня, играет в атакующий комбинационный футбол. «Краснодар» подтвердил свой уровень в квалификации Лиги чемпионов, пройдя в основной турнир. Так что будет непросто, но вместе с тем интересно нашей молодой команде сыграть с таким статусным соперником. Время на подготовку ещё есть», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».



Матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» состоится 17 октября.