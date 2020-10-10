Робби Фаулер стал главным тренером индийского клуба

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер возглавил индийский клуб «Ист Бенгал», сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (АФК). Контракт 45-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.



Напомним, в июне Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба «Брисбен Роар». Вместе с легендой мерсисайдцев команду покинул и его ассистент Тони Грант.



Фаулер — воспитанник «Ливерпуля». Защищал цвета клуба с 1992 по 2001 год и с 2006 по 2007 год. Один из лучших бомбардиров в истории клуба и английской Премьер-лиги. В сборную Англии вызывался с 1996 по 2002 год. «Брисбен Роар» Робби возглавлял с апреля прошлого года.

Легенда «Ливерпуля» Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба