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Марио Фернандес изолирован от сборной России, Джикия и Гильерме отправлены домой

Марио Фернандес изолирован от сборной России, Джикия и Гильерме отправлены домой
Футбол / Сборная России 0

Тест защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат.

«В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.

Георгий Джикия и Маринато Гилерме, чьи тесты ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.

Такой же алгоритм действий будет реализован и с Марио Фернадесом — постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования", — сообщает пресс-служба сборной России в своём «телеграме».

У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от партнёров по сборной
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