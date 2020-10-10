Марио Фернандес изолирован от сборной России, Джикия и Гильерме отправлены домой

Тест защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат.
«В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.
Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.
Георгий Джикия и Маринато Гилерме, чьи тесты ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным.
Такой же алгоритм действий будет реализован и с Марио Фернадесом — постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования", — сообщает пресс-служба сборной России в своём «телеграме».
- 10 октября 2020
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