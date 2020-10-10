Фёдор Чалов: все понимают, что впереди самый важный матч

Нападающий ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдор Чалов поделился эмоциями от победы в матче отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).



«Игра шла до первого гола, получилось забить быстро, а дальше уже мы получали удовольствие от игры. Если честно, не думал, что надо обязательно забить. Игра была хорошая, соперник давал играть. Мы делали всё что хотели. В таких матчах всегда классно играть. Забили четыре мяча, значит, всё хорошо прошло.



Эйфории нет от победы над Эстонией. Все понимают, что впереди самый важный матч. Если выиграем, то, скорее всего, выйдем на Евро. Готовимся к Латвии с максимальной концентрацией», — цитирует Чалова пресс-служба Российского футбольного союза.



Молодёжная сборная России принимала молодёжную сборную Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Фёдор Чалов оформил дубль.

Дубль Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Эстонию