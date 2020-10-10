Тикнизян: мы из страны, где живёт 150 млн человек, и обязаны побеждать в таких матчах

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Наир Тикнизян поделился эмоциями от победы в матче отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).



«Впечатления самые лучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда хорошо действовала. Думаю, мы выполнили тренерскую установку. Но будем честны, мы — Россия, команда из страны, где живёт 150 миллионов человек. Мы обязаны выходить в таких матчах и побеждать. Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Это очень приятно.



Если ты профессиональный футболист, тебя не должно волновать удобна ли позиция. Ты обязан выходить и выполнять тренерскую установку. Мне сказали, что делать. Услышал требования, старался их выполнять, а мои действия будет оценивать тренерский штаб.



Не хочу никого выделять. На поле вышла команда, единое целое. Не важно, какой клуб кто представлял — «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА. Мы одна команда. Забываем клубные амбиции. У нас одна цель, одни мысли. Делаем все возможное, чтобы выйти на Евро, где будем защищать честь страны», — цитирует Тикнизяна пресс-служба Российского футбольного союза.



9 октября молодёжная сборная России принимала молодёжную сборную Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Наир Тикнизян отдал результативную передачу.

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