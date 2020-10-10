Федун отреагировал на смерть Василия Кулькова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.
«К сожалению, новость печальная. Это был выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие. «Спартак» несомненно окажет помощь в организации печальных мероприятий», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.
Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Кульков скончался в реанимации. Ему было 54 года.
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
- 10 октября 2020
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