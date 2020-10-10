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Федун отреагировал на смерть Василия Кулькова

Федун отреагировал на смерть Василия Кулькова
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.

«К сожалению, новость печальная. Это был выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие. «Спартак» несомненно окажет помощь в организации печальных мероприятий», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.

Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Кульков скончался в реанимации. Ему было 54 года.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков
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