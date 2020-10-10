«Реал» предложит новые контракты Рамосу и Модричу

Мадридский «Реал» намерен продлить контракты с 34-летним защитником Серхио Рамосом и 35-летним полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Vanguardia.



По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес предложит игрокам новые соглашения. Действующие контракты Рамоса и Модрича рассчитаны до июня 2021 года, и в январе футболисты смогут начать переговоры с другими клубами.

Воспитанник «Севильи» Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью». Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году.

«Реал» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В следующем туре чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана 17 октября встретятся с «Кадисом».