Непомнящий: «Томь» могла выкупить у «Спартака» контракт Дзюбы за $ 1 млн

Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что «Томь» могла приобрести нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за $ 1 млн.



«Перед «Томью» всегда стояла задача прежде всего не вылететь. Хотя у меня была мечта создать по-настоящему сильную команду из перспективных ребят, которых мы брали в аренду. В те годы из «Спартака» приходили Федор Кудряшов и Андрей Иванов, из «Зенита» — Максим Канунников и Евгений Стариков, из «Рубина» — Евгений Баляйкин. Считал, что вместе они смогут вырасти. Но для этого нужно было выкупать контракты.



Да мы и Дзюбу могли приобрести за $ 1 млн! У него, как и у других, в арендном контракте была прописана опция «с правом выкупа».



Встречался с потенциальными спонсорами, предлагал: «Давайте выкупим контракт, а через некоторое время мы отдадим вам вдвое больше». К сожалению, планам не было суждено сбыться», — цитирует Непомнящего «Команда России».

Непомнящий: у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне