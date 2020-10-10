Непомнящий: «Томь» могла выкупить у «Спартака» контракт Дзюбы за $ 1 млн

Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что «Томь» могла приобрести нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за $ 1 млн.
«Перед «Томью» всегда стояла задача прежде всего не вылететь. Хотя у меня была мечта создать по-настоящему сильную команду из перспективных ребят, которых мы брали в аренду. В те годы из «Спартака» приходили Федор Кудряшов и Андрей Иванов, из «Зенита» — Максим Канунников и Евгений Стариков, из «Рубина» — Евгений Баляйкин. Считал, что вместе они смогут вырасти. Но для этого нужно было выкупать контракты.
Да мы и Дзюбу могли приобрести за $ 1 млн! У него, как и у других, в арендном контракте была прописана опция «с правом выкупа».
Встречался с потенциальными спонсорами, предлагал: «Давайте выкупим контракт, а через некоторое время мы отдадим вам вдвое больше». К сожалению, планам не было суждено сбыться», — цитирует Непомнящего «Команда России».
- 10 октября 2020
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