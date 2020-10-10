Галактионов: у нас есть общая цель — выйти на чемпионат Европы

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился эмоциями от победы в матче отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).
«Очень понравилось, что с первых минут наша команда очень агрессивно начала и правильно отнеслась к матчу. Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче и шла под нашу диктовку. Единственное неудовлетворение — что во втором тайме не реализовали голевые моменты. Над этим нужно поработать.
В целом довольны, что взяли три очка, двигаемся дальше. У нас остался один матч в квалификации, все прекрасно понимают его важность, поэтому надо выигрывать.
Когда выходишь играть в майке национальной сборной, степень мотивации и внутренней ответственности должна быть на высоте. Ребята это понимают. Наша общая цель — выйти на чемпионат Европы, и мы все вместе к ней стремимся», — цитирует Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.
- 10 октября 2020
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