Галактионов: у нас есть общая цель — выйти на чемпионат Европы

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился эмоциями от победы в матче отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).



«Очень понравилось, что с первых минут наша команда очень агрессивно начала и правильно отнеслась к матчу. Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче и шла под нашу диктовку. Единственное неудовлетворение — что во втором тайме не реализовали голевые моменты. Над этим нужно поработать.



В целом довольны, что взяли три очка, двигаемся дальше. У нас остался один матч в квалификации, все прекрасно понимают его важность, поэтому надо выигрывать.



Когда выходишь играть в майке национальной сборной, степень мотивации и внутренней ответственности должна быть на высоте. Ребята это понимают. Наша общая цель — выйти на чемпионат Европы, и мы все вместе к ней стремимся», — цитирует Галактионова пресс-служба Российского футбольного союза.

Фёдор Чалов: все понимают, что впереди самый важный матч