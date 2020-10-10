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Первый тренер Сафонова: у Матвея есть огромное преимущество перед Максименко на выходах

Первый тренер Сафонова: у Матвея есть огромное преимущество перед Максименко на выходах
Футбол / РПЛ 0

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказал о сильных сторонах ученика и сравнил его с голкипером «Спартака» Александром Максименко.

«У Матвея устойчивая психика, он не поддаётся мандражу. Конечно, волнение будет. Что касается сравнения с Максименко, у Сафонова есть огромное преимущество в игре на выходах. Максименко не очень высоко роста. Если играть против скандинавских команд, то его затопчут. А Матвей — мощный и уверенный, от него мячи будут отлетать, как от стены», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

У Сафонова это первый вызов в сборную России. 21-летний голкипер провёл за молодёжную команду 10 матчей (8 — всухую).

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