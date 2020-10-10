Нигматуллин: у нас есть Максименко и Сафонов. Это как выбирать между «мерседесом» и БМВ

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин сравнил голкиперов «Краснодара» Матвея Сафонова и «Спартака» Александра Максименко.



«У нас сейчас есть два молодых и талантливых вратаря. Выбирать между «мерседесом» и БМВ очень сложно. Учитывая, что в молодёжной сборной в основе играл Сафонов, ему отдаётся предпочтение. Не думаю, что Максименко нужно расстраиваться, он на правильном пути и своё место в сборной ещё получит.



Благодаря баскетбольным генам Сафонов, возможно, лучше играет на выходах, может швырнуть мяч за центр поля. Мне нравится, что у Матвея очень крутой ввод мяча, но они с Максименко — вратари одного класса», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.