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Нигматуллин: у нас есть Максименко и Сафонов. Это как выбирать между «мерседесом» и БМВ

Нигматуллин: у нас есть Максименко и Сафонов. Это как выбирать между «мерседесом» и БМВ
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин сравнил голкиперов «Краснодара» Матвея Сафонова и «Спартака» Александра Максименко.

«У нас сейчас есть два молодых и талантливых вратаря. Выбирать между «мерседесом» и БМВ очень сложно. Учитывая, что в молодёжной сборной в основе играл Сафонов, ему отдаётся предпочтение. Не думаю, что Максименко нужно расстраиваться, он на правильном пути и своё место в сборной ещё получит.

Благодаря баскетбольным генам Сафонов, возможно, лучше играет на выходах, может швырнуть мяч за центр поля. Мне нравится, что у Матвея очень крутой ввод мяча, но они с Максименко — вратари одного класса», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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