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Мирзоян: Кульков был скромным, мог играть на любых позициях. Это большая потеря

Мирзоян: Кульков был скромным, мог играть на любых позициях. Это большая потеря
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на смерть бывшего футболиста красно-белых и сборной России Василия Кулькова.

«Василий у нас играл за ветеранов. Потрясающий человек. Всегда был скромным, никогда ничего плохого не услышишь от него. На поле мог играть на любых позициях. Олег Романцев так его и использовал. Неспроста же Кулькова приглашали в клубы за рубежом.

Эта болезнь непонятно откуда вышла. Большая потеря. Очень тяжело», — сказал Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.

Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Кульков скончался в реанимации. Ему было 54 года.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

Скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков
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