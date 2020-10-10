Евсеев: переживал за Кулькова в последнее время. Сейчас очень грустно

Бывший игрок «Спартака» Вадим Евсеев отреагировал на смерть экс-игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.
«Василий Кульков… Открытый, светлый человек был. Добрейший, спокойный и очень надёжный. Пересекался с ним, играя за «Спартак» и после, когда он уже работал в клубе.
На фото — моя свадьба, он был одним из гостей, и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту… Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно», — написал Евсеев на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых — чемпион СССР и России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов страны. Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России в 21 матче забил пять мячей.
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