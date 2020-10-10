Черчесов: вместо Джикии вызвали Беляева, замену Марио будем искать в команде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровых проблемах национальной команды.



«Столкнулись с отсутствием ключевых игроков. Мы не первые, кто с этим сталкивается. Вместо Джикии вызвали Беляева, замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, впереди вечер, будем стараться принять оптимальное решение.



Кудряшов на позиции центрального защитника — это не эксперимент, в клубе в последнее время он так играет. Он провёл качественный матч, поэтому появилась ещё одна опция на этой позиции. Появляются другие варианты использования игроков. Федя провёл хороший матч.

Сейчас мы готовимся теми, кто у нас есть. Перед венграми будет тест УЕФА снова. Что он покажет, мы не знаем. Надеемся, что все будут на месте. Надеемся, что и Джикия, и Марио, и Гильерме будут с нами. Игроки будут сдавать тесты каждый день, если они будут отрицательные, возможно мы их снова пригласим. Будем смотреть на их состояние», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Во время паузы на международные матчи сборной России предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций УЕФА с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.