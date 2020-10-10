Черчесов – о Сафонове: хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и не опережали события

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.



«Мы свои решения объясняем. Молодежная и главная сборные решают задачи параллельно. Галактионов знает наши предпочтения. Пока молодежка свою задачу не решила, мы никого оттуда старались не брать. После поражения Польши от Сербии и нашей победы задача молодежки практически решена, поэтому пригласили Сафонова. Мы и так планировали это сделать. Плюс Гильерме выбыл из-за болезни.



Со стороны кажется одно, а с другой стороны — другое. Мы его вчера пригласили, следующие дни об этом будут говорить. А если бы я пригласил его 28-го числа перед ответственнейшим матчем «Краснодара»? Все бы говорили. Ему бы папа звонил, мама, Дзюба, и все бы его поздравляли. И не известно, чем бы закончился матч в Греции. Надо всё учитывать, стараемся все охватить, чтобы не навредить ни себе, ни молодежке, ни «Краснодару» в данном случае. Сейчас он органично влился в команду, как будто всю жизнь здесь. Все идёт своим чередом. Хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и не опережали события», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Во время паузы на международные матчи сборной России предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций УЕФА с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.

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