Черчесов – о Сафонове: хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и не опережали события

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.
«Мы свои решения объясняем. Молодежная и главная сборные решают задачи параллельно. Галактионов знает наши предпочтения. Пока молодежка свою задачу не решила, мы никого оттуда старались не брать. После поражения Польши от Сербии и нашей победы задача молодежки практически решена, поэтому пригласили Сафонова. Мы и так планировали это сделать. Плюс Гильерме выбыл из-за болезни.
Со стороны кажется одно, а с другой стороны — другое. Мы его вчера пригласили, следующие дни об этом будут говорить. А если бы я пригласил его 28-го числа перед ответственнейшим матчем «Краснодара»? Все бы говорили. Ему бы папа звонил, мама, Дзюба, и все бы его поздравляли. И не известно, чем бы закончился матч в Греции. Надо всё учитывать, стараемся все охватить, чтобы не навредить ни себе, ни молодежке, ни «Краснодару» в данном случае. Сейчас он органично влился в команду, как будто всю жизнь здесь. Все идёт своим чередом. Хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и не опережали события», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Во время паузы на международные матчи сборной России предстоит провести ещё две встречи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций УЕФА с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.
- 10 октября 2020
-
14:38
-
14:27
-
14:05
-
14:04
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:29
-
13:19
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:24
-
12:21
-
12:12
-
12:11
-
12:01
-
11:52
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:16
-
11:03
-
11:01
-
10:58
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:36