Черчесов: смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на смерть бывшего игрока «Спартака» Василия Кулькова.
«Смерть Кулькова – неприятная новость. Наши соболезнования — мои личные, сборной. Мы вместе играли, чемпионами становились. Понятно, неприятное событие. Но примем это как есть, пусть земля ему будет пухом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.
Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Кульков скончался в реанимации. Ему было 54 года.
Федун отреагировал на смерть Василия Кулькова
- 10 октября 2020
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