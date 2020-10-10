Черчесов: смерть Кулькова – неприятная новость. Мы вместе играли, чемпионами становились

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на смерть бывшего игрока «Спартака» Василия Кулькова.



«Смерть Кулькова – неприятная новость. Наши соболезнования — мои личные, сборной. Мы вместе играли, чемпионами становились. Понятно, неприятное событие. Но примем это как есть, пусть земля ему будет пухом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 10 октября, не стало бывшего игрока московского «Спартака» и сборной России Василия Кулькова. Об этом «Чемпионату» сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.



Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Кульков скончался в реанимации. Ему было 54 года.

Федун отреагировал на смерть Василия Кулькова